Финансы
ФинмаркетДоллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,5786 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 1,14 коп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,3648 руб
Финмаркет30 августа в 12:15
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G испытали в российской пилотной сети 5G
Впечатляющие результаты показал смартфон Samsung Galaxy S10 5G, который был впервые испытан в России на пилотной сети 5G.
PROkhab.ru 06:16
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
Родители высоко оценили качество образования в школах
Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет.
Российская газета 05:36
Армия и оружие
Евкуров сообщил о задаче, поставленной перед ним главой Минобороны
Замминистра обороны РФ, бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о задаче, которую поставил перед ним глава военного ведомства.
IslamNews 05:56
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие
Спокоен как «Удав»: экстремальные испытания пистолета показали на видео
Для новейшего пистолета "Удав" устроили череду экстремальных тестов, которые даже не приходило в голову проводить военным во время госиспытаний.
Российская газета 04:57
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Наука
Сосуды головного мозга сможет проверить робот-змея
Робота имплантируют в мозг, и он очищает сосуды от сгустков крови. К поврежденным участкам робот доставляет лекарство.
Медпульс 30 августа в 15:34
Политика
Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет
В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.
ТАСС 05:45
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний
В Новом Уренгое развлекательное заведение на своей странице разместило информацию об акции в честь первого сентября: "всем школьникам с 1 по 3 сентября дарим кальян на фрукте".
Российская газета 06:11
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Экономика
Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе
Прогноз до 2024 года был рассчитан уже по новой системе.
Российская газета 03:18
Футбол
Сборная России поздравила с днем рождения Черчесова
РИА Новости 05:09
Происшествия
Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.
Газета.Ru 06:20
Политика
Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.
Аргументы недели вчера в 03:34
Политика
Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам
Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:21
Теннис
Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале US Open
GoTennis.ru 02:02
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19