В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,5786 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 1,14 коп.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

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