Финансы
ПрофильСредний курс доллара вырос до 61,6 рубля
По окончании торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США с расчётами «на завтра» составил 61,6305 рубля. Он повысился на 1065 пунктов, где один пункт соответствует 0,01 коп.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Здоровье
Врачи назвали необычные симптомы рака легких на лице
Три необычных симптома рака легких, которые проявляются на лице пациента, определили и перечислили медицинские специалисты.
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«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС
Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей
Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей.
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Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу в Берлине, посвященную «ливийскому мирному процессу».
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Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
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Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Экономика
Не потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей
В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК.
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Президент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть Анчелотти
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет уволить Дженнаро Гаттузо и вернуть Карло Анчелотти, ранее отправлено в отставку с поста наставника неаполитанцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Турнир по бразильскому джиу-джитсу завершился массовой дракой
На открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup произошел неприятный инцидент.
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Украина повторно попросила Иран передать «черные ящики» сбитого Boeing
Руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж ранее заявляла, что власти Ирана не реагирует на запросы правоохранительных органов Украины о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который был сбит под Тегераном.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира.
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Общество
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, сообщает сайте kp.by.