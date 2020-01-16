Финансы
ПрофильСредний курс доллара вырос до 61,6 рубля
По окончании торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США с расчётами «на завтра» составил 61,6305 рубля. Он повысился на 1065 пунктов, где один пункт соответствует 0,01 коп.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
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Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей для государства независимо от того, сколько это потребует ресурсов.
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Неполадки в работе WhatsApp наблюдаются в нескольких странах
Неполадки в работе ресурса по обмену сообщениями в основном наблюдаются в европейских государствах.
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Юрист считает, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Военкор сообщила о серьезном обострении на Луганском направлении фронта
В последние дни на луганском направлении фронта наблюдается серьезное обострение ситуации, особенно в районе трассы Бахмутка.
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Президент России Владимир Путин заявил, что попыткам Запада переписать и исказить историю Москва противопоставит объективную информацию, которой у Российской Федерации достаточно.
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Весь мир играет по понятной схеме, мы изобретаем велосипед.
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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
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Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
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