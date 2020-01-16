Финансы
ПрофильСредний курс доллара вырос до 61,6 рубля
По окончании торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США с расчётами «на завтра» составил 61,6305 рубля. Он повысился на 1065 пунктов, где один пункт соответствует 0,01 коп.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал спокойно относиться к отставке правительства в полном составе.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
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МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
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Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
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На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина значительно смягчил падение мальчика, хотя поймать его не удалось.
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Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Трамп раскрыл новые детали убийства генерала Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперации по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания».
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Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
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Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся по голам в НХЛ с олимпийским чемпионом Игр-2002 по хоккею канадцем Марио Лемье, который занимает 10-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, поразив ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата.
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В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
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В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
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Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
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44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.