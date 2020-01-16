Финансы

ПрофильПрофильСредний курс доллара вырос до 61,6 рубля

По окончании торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США с расчётами «на завтра» составил 61,6305 рубля. Он повысился на 1065 пунктов, где один пункт соответствует 0,01 коп.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль вечером удерживает плюс к доллару и евро

ПРАЙМ17 января в 13:14

Курс доллара: оптимизм по рублю сошел на нет

Expert.ru17 января в 01:44

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском17 января в 02:04

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM

Интерфакс17 января в 02:27

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,63 рубля

ТАСС17 января в 02:09

Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к рисковым активам на ожиданиях усиления роста глобальной экономике

Финмаркет17 января в 07:40

Рубль вновь начал снижаться по отношению к доллару и евро

Московский Комсомолец16 января в 11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
Lenta.ru 06:26
Политика

Евгений Сатановский: Свора лает на Россию до первой крови

Есть старая Европа, которая с Россией воевала достаточно и помнит, чем это всегда кончается.
Новостной фронт 03:53
Общество

Елизавета II лишила королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Гарри останется не только герцогом, но и принцем, и как человека, родившегося в этой семье, его не могут лишить титула "королевского высочества", однако пользоваться им он перестанет.
Газета.Ru 07:36
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Единоборства

Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Профиль 04:33
Хоккей

Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ

РИА Новости вчера в 13:56
Политика

Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
РИА Новости 07:34
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
ТАСС 05:23
Общество

Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. Об этом сообщается на сайте МВД России.
РБК 04:55
Футбол

Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 17:30
Происшествия

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Вести.Ru 01:59
Общество

В Москве проходит шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ 06:35
Общество

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
Политика

Власти Ирана передадут Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Украина.ру вчера в 09:37
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Наука

Сон помог вознаграждению улучшить зрительное обучение

Американские ученые выяснили, что позитивное подкрепление в виде вознаграждения улучшает процесс зрительного обучения только вместе со сном.
N+1 вчера в 07:28
Кино

Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
iReactor 17 января в 17:22
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам

В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
Известия 16 января в 05:22
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
РИА Новости 07:02
Политика

Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Путиным, что Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление, об этом сообщает РИА Новости.
Народные новости 07:34
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Политика

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 05:29
Происшествия

Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 06:02
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

Lenta.ru 06:11
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Политика

Зеленский оставил Гончарука премьером

Про кредит Зеленский, наверное, вспомнил зря. На скандальной записи Гончарук признался, что он в экономике профан.
Аргументы недели 17 января в 13:50
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное