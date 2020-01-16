Финансы
ПрофильСредний курс доллара вырос до 61,6 рубля
По окончании торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США с расчётами «на завтра» составил 61,6305 рубля. Он повысился на 1065 пунктов, где один пункт соответствует 0,01 коп.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
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