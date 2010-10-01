Финансы
ФинмаркетСредний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,1589 руб
Последняя сделка была совершена по курсу 73,225 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:52, Ашберн
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Политика
Украина заключила соглашение по газу с Польшей и США
Сегодня, 31 августа, Украина, Польша и США заключили соглашение о поставках газа.
Народные новости 31 августа в 16:06
Здоровье
Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов
В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.
Московский Комсомолец 07:33
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
REGNUM вчера в 06:16
Общество
Роскосмос опубликовал снимки урагана «Дориан»
Роскосмос опубликовал фотографии, сделанные космическим аппаратом "Метеор-М" № 2, на которых запечатлен ураган "Дориан".
Москва 24 09:01
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс
Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.
Экспресс газета 06:11
Культура
Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации
Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 07:07
Космос
На марсоход Mars 2020 установили беспилотник
28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 02:57
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика
Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.
Аргументы недели вчера в 03:34
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество
Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина
Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.
Известия 12:11
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Хоккей
СКА победил магнитогорский «Металлург»
Спорт-Экспресс 12:05
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Политика
Посол Хантсман рассказал, что будет сильно скучать по России
Покидающий пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что будет скучать по России. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
Газета.Ru 09:56
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Политика
Путин резко высказался о назвавшей жителей Тулуна «быдлом» иркутской чиновнице
В ходе встречи с жителями Тулуна журналисты задали российскому президенту вопрос о его отношении к главе пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, которая несколько недель назад назвала житель пострадавшего от паводка Тулуна «быдлом» и «бомжами», сообщает издание irk.ru.
Московский Комсомолец 12:09
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Политика
Премьер Грузии объявит об отставке
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке с поста главы правительства, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 17:01
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru 06:30