Финансы

ФинмаркетФинмаркетСредний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,1589 руб

Последняя сделка была совершена по курсу 73,225 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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Средний курс юаня со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов составил 9,2947 руб

Финмаркет12:36
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Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
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Украина заключила соглашение по газу с Польшей и США

Сегодня, 31 августа, Украина, Польша и США заключили соглашение о поставках газа.
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Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов

В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.
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В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

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Роскосмос опубликовал снимки урагана «Дориан»

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Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
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Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
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Поклонская подтвердила развод с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
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Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс

Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.
Экспресс газета 06:11
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Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 07:07
Космос

На марсоход Mars 2020 установили беспилотник

28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 02:57
Экономика

В России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.
Аргументы недели вчера в 03:34
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

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Общество

Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина

Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.
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Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
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СКА победил магнитогорский «Металлург»

Спорт-Экспресс 12:05
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Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
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Политика

Посол Хантсман рассказал, что будет сильно скучать по России

Покидающий пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что будет скучать по России. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
Газета.Ru 09:56
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Экономика

ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
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Авто

АвтоВАЗ объявил о новых назначениях

Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
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Политика

Путин резко высказался о назвавшей жителей Тулуна «быдлом» иркутской чиновнице

В ходе встречи с жителями Тулуна журналисты задали российскому президенту вопрос о его отношении к главе пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, которая несколько недель назад назвала житель пострадавшего от паводка Тулуна «быдлом» и «бомжами», сообщает издание irk.ru.
Московский Комсомолец 12:09
Политика

Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Политика

Премьер Грузии объявит об отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке с поста главы правительства, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 17:01
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Финансы

Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru 06:30
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