Экономика
ВедомостиБанки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование
По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему.
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Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
Россиян предупредили об опасности прогулок в парках
Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Футбол
Легионеры «Рубина» вернулись в Казань
Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в расположение своего клуба в ночь на 20 мая.
Матч ТВ 02:26
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru вчера в 02:46
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
Общество
В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
Общество
Над станцией метро «Политехническая» может появиться торговый комплекс
В Петербурге задумались о перестройке павильона станции метро "Политехническая".
Piter.tv 03:08
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
РИА Новости 03:53
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Здоровье
В Областном клиническом госпитале ветеранов войн будут долечивать пациентов с пневмонией
Зампред правительства Ульяновской области – министр здравоохранения Виктор Мишарин отметил, что 84 койки в Областном клиническом госпитале ветеранов войн будут предусмотрены для долечивания и реабилитации пациентов с лёгкими формами пневмонии, прошедших лечение в основных госпиталях на базе ЦГКБ и ЦК МСЧ.
Медиа 73 01:37
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Футбол
Саенко рассказал, как чуть не перешел к Юргену Клоппу в «Боруссию»
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, как дважды мог перейти в команду Юргена Клоппа.
Нева Спорт 02:46
Общество
Детей антипрививочников не пустят в школы и детские сады
Рабочая группа по изменению законодательства в связи с пандемией COVID-19 предложила запретить принимать в школы и детские сады детей, которые не прошли обязательную вакцинацию по убеждениям родителей-антипрививочников, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:50
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Общество
В Москве резко упало число новых больных коронавирусом
В столице резко упало число официально выявленных случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:35
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Общество
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 18 мая в 12:53
Общество
Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки
За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 03:47
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Футбол
Зинченко признался, что перепутал Сане с водителем автобуса
Подумал, что это наш водитель автобуса. Пообщался с ним немного, но по поводу "Баварии" он конкретно ничего сказал.
Sport.ru 02:28
Экономика
Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства
В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru вчера в 15:00