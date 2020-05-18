Экономика

ВедомостиВедомостиБанки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему.
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Выдача кредитных карт в России в апреле сократилась втрое

ПРАЙМвчера в 03:48

Средний лимит по кредитным картам в России в апреле снизился до 72,6 тыс. рублей

ТАСС02:39

ОКБ: выдача кредитных карт в апреле сократилась в три раза

Банки.рувчера в 06:05

Аналитики оценили сокращение автокредитования в апреле

Rambler News Service03:48

ОКБ: банки резко сократили выдачу потребительских кредитов

Вести.Ru18 мая в 05:04

Исследование: число выданных потребкредитов в Томской области упало на 52%

vtomske.ru17 мая в 22:00

У кредитов не выдался апрель

Коммерсантъ17 мая в 18:28
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
186
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
69
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
216
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
18
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
1,1K
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
3,2K
Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок в парках

Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
17
Футбол

Легионеры «Рубина» вернулись в Казань

Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в расположение своего клуба в ночь на 20 мая.
Матч ТВ 02:26
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru вчера в 02:46
21
Общество

Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами

Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
58
Общество

В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
15
Общество

Над станцией метро «Политехническая» может появиться торговый комплекс

В Петербурге задумались о перестройке павильона станции метро "Политехническая".
Piter.tv 03:08
19
Общество

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
РИА Новости 03:53
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
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Здоровье

В Областном клиническом госпитале ветеранов войн будут долечивать пациентов с пневмонией

Зампред правительства Ульяновской области – министр здравоохранения Виктор Мишарин отметил, что 84 койки в Областном клиническом госпитале ветеранов войн будут предусмотрены для долечивания и реабилитации пациентов с лёгкими формами пневмонии, прошедших лечение в основных госпиталях на базе ЦГКБ и ЦК МСЧ.
Медиа 73 01:37
Армия и оружие

США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
3
Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Футбол

Саенко рассказал, как чуть не перешел к Юргену Клоппу в «Боруссию»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, как дважды мог перейти в команду Юргена Клоппа.
Нева Спорт 02:46
Общество

Детей антипрививочников не пустят в школы и детские сады

Рабочая группа по изменению законодательства в связи с пандемией COVID-19 предложила запретить принимать в школы и детские сады детей, которые не прошли обязательную вакцинацию по убеждениям родителей-антипрививочников, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:50
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
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Общество

В Москве резко упало число новых больных коронавирусом

В столице резко упало число официально выявленных случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:35
Финансы

Курсы доллара и евро растут к рублю

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
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Общество

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 18 мая в 12:53
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Общество

Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 03:47
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
3,4K
Футбол

Зинченко признался, что перепутал Сане с водителем автобуса

Подумал, что это наш водитель автобуса. Пообщался с ним немного, но по поводу "Баварии" он конкретно ничего сказал.
Sport.ru 02:28
Экономика

Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru вчера в 15:00
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