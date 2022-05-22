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Средний лимит по кредитным картам в России достиг минимума с июля 2020 года

Средний лимит по кредитным картам в России в апреле продолжил снижаться и достиг 65,8 тысячи рублей, что стало минимумом с июля 2020 года, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости
Выдачи в апреле начали восстанавливаться: количество выданных кредиток выросло за апрель на 17,5% - до 1,26 миллиона карт, а объем задолженности по ним увеличился на 16,4% - до 82,9 миллиарда рублей.
РИА Новости
По последним данным ЦБ, рост кредитования физлиц в марте замедлился - за месяц портфель вырос всего на 0,1% против прироста на 1,7% месяцем ранее.
РИА Новости
По итогу марта портфель розничных кредитов составил 25,763 триллиона рублей.
ПРАЙМ

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Лимит по кредиткам в России достиг минимума за 2 года
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