Экономика
РБКРоссийские банки резко ограничили выдачи кредиток
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербуржцы и жители Ленобласти разлюбили короткие микрокредиты
Московский Комсомолец27 февраля в 03:04
Число выданных в январе потребительских кредитов упало до минимума за три года
Forbes27 февраля в 02:54
В Пермском крае отмечено снижение количества выданных потребкредитов
РБК Пермский край26 февраля в 22:32
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Футбол
Криштиану Роналду посетил матч «Реал» — «Барселона»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в Мадрид и посетил матч 26-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Барселона».
Футбол
«Уфа» в гостях всухую проиграла «Краснодару»
Футбольный клуб «Уфа» первый свой официальный матч в 2020-м году провел в Краснодаре, где попытался оказать сопротивление местному клубу, который по итогам сезона метит на попадание в зону Лиги Чемпионов.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Кино
Новеллизация «Скайуокер. Восход» подтвердила фан-теорию о выжившем Палпатине
17 марта в открытую продажу поступит официальная новеллизация девятого эпизода «Звёздных войн» за авторством Рей Карсон, которая может дать ответы на многие вопросы к фильму.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Армия и оружие
Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Общество
Лувр закрылся из-за коронавируса
Дирекция Лувра проводит совещание из-за распространения коронавируса. Открытие музея перенесли на неопределённый срок.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 7 тыс. за пределами Китая
За последние сутки выявлено 1160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, общее число заразившихся достигло 7169 человек за пределами Китая.
Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Культура
Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
Эксперт по делу журналистки Светланы Прокопьевой потребовала от нее 500 тысяч рублей из-за поста в фейсбуке
Помимо компенсации за порочащую информацию психолог требует от Прокопьевой сделать опровержение ее поста об экспертах.
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Футбол
Тренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом
В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса.
Происшествия
В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море
Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Общество
Число жертв нового коронавируса в Италии возросло до 34 человек
Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, сообщает Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.