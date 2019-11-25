Экономика

DP.RUDP.RUСредний размер банковских депозитов россиян составил 200 тысяч рублей

Средний размер банковских депозитов россиян составил 200 тыс. рублей на человека, следует из рейтинга РИА Новости. При этом сумма постепенно увеличивается. Этому способствуют рост зарплат и слабая динамика доходов населения.
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Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ruвчера в 01:40

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новостивчера в 08:15

Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей

Московский Комсомолецвчера в 10:34

В Чечне назвали причины маленьких банковских вкладов

REGNUM05:05

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известия24 ноября в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ24 ноября в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК24 ноября в 19:45
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Футбол

«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Вести.Ru 14:47
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

RT на русском 14:26
Общество

Дурова вызвали в суд США дать показания по криптовалюте от Telegram

Ведомости 13:31
Политика

«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже

В Париже, где должен пройти саммит «нормандской четверки», планируется провести и отдельную встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита.
РБК 15:03
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 15:15
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Общество

В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК 15:08
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Политика

Папа Римский признался, что молится за Путина

Стоит отметить, что Папа Римский направил подобную телеграмму не только Путину, но и лидерам стран, над которыми он пролетал во время визита в Таиланд и Японию.
Газета.Ru 13:17
Политика

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Экономика

Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
РБК 13:58
Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

REGNUM 02:31
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Политика

Трампа ждут на слушаниях по импичменту

Напомним, в ноябре в американском Конгрессе начались публичные слушания по вопросу импичмента Трампу.
REGNUM 14:45
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
РИА Новости 13:28
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
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СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru 08:44
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«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
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