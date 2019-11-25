Экономика

DP.RUDP.RUСредний размер банковских депозитов россиян составил 200 тысяч рублей

Средний размер банковских депозитов россиян составил 200 тыс. рублей на человека, следует из рейтинга РИА Новости. При этом сумма постепенно увеличивается. Этому способствуют рост зарплат и слабая динамика доходов населения.
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В Чечне назвали причины маленьких банковских вкладов

REGNUM05:05

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ruвчера в 01:40

Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей

Московский Комсомолецвчера в 10:34

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новостивчера в 08:15

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известия24 ноября в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ24 ноября в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК24 ноября в 19:45
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Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Woman.ru 10:01
Футбол

Локомотив — Байер 0:1 (2-й тайм)

Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:13
Политика

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Вести.Ru 09:07
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:45
Происшествия

Следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования

Следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования Над девушкой надругался коллега на корпоративе.
Экспресс газета 01:54
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
УтроNews 07:39
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
РБК 12:41
Общество

Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

Создателя Telegram Павла Дурова пригласили дать показания в связи с запуском блокчейн-платформы компании Ton и криптовалюты Gram.
РБК 12:53
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
REGNUM вчера в 03:02
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Происшествия

Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове

Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
RT на русском 11:38
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу заместителя директора Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.
РБК 13:30
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Фигурное катание

Загитовой и Косторной вернут багаж в течение дня

Российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова вернулись в Россию заключительного в сезоне этапа Гран-при без коньков и соревновательных костюмов.
Спорт день за днем 08:37
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

Известия 05:40
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
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