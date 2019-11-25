Экономика

DP.RUDP.RUСредний размер банковских депозитов россиян составил 200 тысяч рублей

Средний размер банковских депозитов россиян составил 200 тыс. рублей на человека, следует из рейтинга РИА Новости. При этом сумма постепенно увеличивается. Этому способствуют рост зарплат и слабая динамика доходов населения.
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Маленькие вклады жителей Чечни связывают с низкой финансовой грамотностью

News.ruвчера в 09:28

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новостивчера в 08:15

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ruвчера в 01:40

Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известия24 ноября в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ24 ноября в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК24 ноября в 19:45
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Футбол

«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в отказе платить по долгам

Группа компаний «Агроком» Ивана Саввиди намерена подать апелляцию на решение Арбитражного суда, отказавшего во взыскании с футбольного клуба «Ростов» 153,9 млн рублей долга.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Футбол

Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Чемпионат вчера в 19:11
Наука

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 вчера в 02:25
Авто

Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России

Росстандарт информирует об отзыве в России 7 442 транспортных средств марки Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5).
Тарантас Ньюс вчера в 09:05
Экономика

Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Коммерсантъ 00:43
Футбол

Хонда впервые сыграет за «Витесс» Слуцкого

ProstoProSport 24 ноября в 10:18
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Киберспорт

Valve: обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября

Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
CyberSport.ru 23 ноября в 02:08
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

РИА Новости вчера в 16:35
Армия и оружие

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru вчера в 09:48
Общество

В 2020 году украинцам придется затянуть пояса

Бюджет Украины принят с дефицитом всего 2,09%, инфляцию установили на уровне 5,5%, по мнению украинских депутатов рост экономики в стране должен составить в 2020 году 3,7%. Более трети бюджета должно пойти на погашение государственного долга Украины.
Новостной фронт вчера в 23:32
Финансы

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
ПРАЙМ вчера в 12:14
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Общество

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

РБК вчера в 21:50
Футбол

Каштру: «Шахтёр» не будет отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Чемпионат 01:18
Общество

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия вчера в 15:11
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Forbes 17 ноября в 19:02
Игры

Геймеры могут разочароваться в консолях Sony PS5 и Xbox нового поколения из-за скорости загрузки игр

iXBT.com 24 ноября в 04:52
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова

Комсомольская правда вчера в 16:53
Политика

Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Известия вчера в 14:46
Футбол

Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие

Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.
Известия вчера в 19:43
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
Армия и оружие

Российские «Мистрали» топят на берегу

Свободная Пресса вчера в 23:56
Авто

Стали известны российские цены на новую Hyundai Sonata

В России стартовали продажи Hyundai Sonata, цена которой сильно разнится в зависимости от комплектации.
МонаВиста 23 ноября в 08:18
Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.
ProstoProSport вчера в 22:25
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета вчера в 05:52
Политика

Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:45
Наука

Японцы создали пару роботов для поиска морских мин

N+1 вчера в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
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