Экономика
DP.RUСредний размер банковских депозитов россиян составил 200 тысяч рублей
Средний размер банковских депозитов россиян составил 200 тыс. рублей на человека, следует из рейтинга РИА Новости. При этом сумма постепенно увеличивается. Этому способствуют рост зарплат и слабая динамика доходов населения.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Футбол
«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в отказе платить по долгам
Группа компаний «Агроком» Ивана Саввиди намерена подать апелляцию на решение Арбитражного суда, отказавшего во взыскании с футбольного клуба «Ростов» 153,9 млн рублей долга.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Авто
Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России
Росстандарт информирует об отзыве в России 7 442 транспортных средств марки Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5).
Экономика
Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам
Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Футбол
Хонда впервые сыграет за «Витесс» Слуцкого
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Киберспорт
Valve: обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября
Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Общество
В 2020 году украинцам придется затянуть пояса
Бюджет Украины принят с дефицитом всего 2,09%, инфляцию установили на уровне 5,5%, по мнению украинских депутатов рост экономики в стране должен составить в 2020 году 3,7%. Более трети бюджета должно пойти на погашение государственного долга Украины.
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Общество
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Футбол
Каштру: «Шахтёр» не будет отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Общество
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Игры
Геймеры могут разочароваться в консолях Sony PS5 и Xbox нового поколения из-за скорости загрузки игр
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Футбол
Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие
Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу
По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Армия и оружие
Российские «Мистрали» топят на берегу
Авто
Стали известны российские цены на новую Hyundai Sonata
В России стартовали продажи Hyundai Sonata, цена которой сильно разнится в зависимости от комплектации.
Хоккей
Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Политика
Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным
В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
Наука