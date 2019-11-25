Экономика
Gazeta.SPbСредний размер депозита россиян составляет 200 тысяч рублей
Жители России хранят на банковский депозитах в среднем 200 тысяч рублей на одного человека. В Москве эта цифра превышает 800 тысяч рублей на человека. Как сообщает РИА Новости, сумма депозитов москвичей в шесть раз превосходит количество средств на счетах в остальных регионах.
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Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминикане, сообщает газета Diario Libre.
Культура
Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском
Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
Футбол
Тоттенхэм — Олимпиакос 4:2
Уже к 19-й минуте «шпоры» дома уступают «Олимпиакосу» — 0:2. На шестой минуте гостей вывел вперед Юсеф Эль-Араби.
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно пить чай
Некоторым людям не следует пить чай, так как у них может повыситься давление и могут появиться другие проблемы со здоровьем, утверждает врач-диетолог Марина Макиши.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Музыка
Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Футбол
Галатасарай — Брюгге 1:1
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Спорт
РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года
Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Авто
Tesla Cybertruck прошел аэродинамические тесты
Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck Во время показа пикапа Tesla нас поразил дизайн.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Здоровье
Российские школы захватила убийственная мода на снюс
Сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» - снюсом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Шоу-бизнес
Басков осудил травлю Софии Ротару
Политика
В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита
Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".