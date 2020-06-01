Экономика
Lenta.ruВ России сократился объем ипотечных кредитов
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года сократился по сравнению с мартом на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей.
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Аналитики сообщили о снижении среднего размера ипотечного кредита в России
Rambler News Serviceвчера в 05:54
Средняя сумма выданного в России ипотечного кредита в апреле сократилась на 8%
Будущее России. Национальные проекты02:51
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В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
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Происшествия
Росгвардия объяснила убийство екатеринбуржца после кражи обоев
«Необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу», - отмечается в сообщении.
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В июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
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Газета.Ru вчера в 12:26
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«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
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Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
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РБК вчера в 19:43
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Регион 64 05:32
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Наука
Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
WSU Группа исследователей из Университета штата Вашингтон придумала конструкцию натриево-ионного аккумулятора, который потенциально может изменить правила игры в этой области.
3DNews 04:38
Происшествия
В Петербурге три автомобиля и пристройка загорелись в промзоне
"На территории промзоны в переулке Челиева горят три легковых автомобиля и пристройка размером 2х4 по всей площади", - сообщает ведомство.
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Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
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Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
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Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
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Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель.
Экономика сегодня 04:38
Игры
В The Last of Us Part II будет больше 60 настроек для людей с ограниченными возможностями
Naughty Dog предусмотрела более 60 настроек интерфейса, управления и внешнего вида The Last of Us Part II, чтобы сделать игру доступной для людей с ограниченными возможностями.
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Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18
Технологии
Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг
Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Футбол
Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»
Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
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Происшествия
Независимая судмедэкспертиза показала причину смерти Джорджа Флойда
Погибший при задержании полицией США Джордж Флойд скончался от удушья, к такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего, сообщил 2 июня адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Общество
В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
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Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце
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В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами
Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
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Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37