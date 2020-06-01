Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России сократился объем ипотечных кредитов

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года сократился по сравнению с мартом на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей.
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Аналитики сообщили о снижении среднего размера ипотечного кредита в России

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Средний размер ипотечных кредитов снизился до 2,39 млн рублей

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URA.Ruвчера в 04:35

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

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В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

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Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель.
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