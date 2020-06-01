Экономика
9111.ruСредний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%
По итогам апреля 2020 года в России средний размер ипотечных кредитов снизился на 8% – до 2,39 миллиона рублей.
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Средняя сумма выданного в России ипотечного кредита в апреле сократилась на 8%
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Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
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За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
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