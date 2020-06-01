Экономика

9111.ru9111.ruСредний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%

По итогам апреля 2020 года в России средний размер ипотечных кредитов снизился на 8% – до 2,39 миллиона рублей.
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Средний размер ипотечных кредитов снизился до 2,39 млн рублей

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Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

ТАССвчера в 04:11
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Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
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В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
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В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
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За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
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Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
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Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

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