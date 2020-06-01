По итогам апреля 2020 года в России средний размер ипотечных кредитов снизился на 8% – до 2,39 миллиона рублей.

Средний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%

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