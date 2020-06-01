Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

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