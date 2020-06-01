Экономика

ТАССТАСССредний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Средний размер ипотечных кредитов снизился до 2,39 млн рублей

Газета.Ruвчера в 15:41

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

ТАССвчера в 04:11

НБКИ: кредитная нагрузка заемщиков за время пандемии вернулась к значениям лета 2019 года

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Средний размер выданных ипотек в России уменьшился на фоне кризиса

VSE42.RUвчера в 06:00

Аналитики сообщили о снижении среднего размера ипотечного кредита в России

Rambler News Serviceвчера в 05:54

Уральцы из-за кризиса изменили подход к ипотеке

URA.Ruвчера в 04:35

Россияне стали меньше занимать на жилье

Lenta.ruвчера в 15:24
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Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Армия и оружие

Киев отдал приказ ВСУ соблюдать режим прекращения огня в ДНР

Командование вооруженных формирований Украины отдало указания соединениями и частям в зоне операции объединенных сил о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня.
Политика Сегодня 02:32
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 08:51
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Политика

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс вчера в 19:43
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Армия и оружие

Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы

Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
REGNUM вчера в 08:51
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
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Политика

Дональд Трамп объявил о готовности подавить протесты с помощью армии

Возле Белого Дома днем продолжались мирные протесты - пока около семи вечера, с наступлением комендантского часа, их не начала разгонять слезоточивым газом и резиновыми пулями полиция и Секретная Служба.
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Футбол

Черчесов прокомментировал увольнение Семина из «Локомотива»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении "Локомотива" расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.
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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Происшествия

Еще один человек умер от коронавируса в Новосибирской области

Из больниц области выписали еще 10 человек, всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вылечилось 1 129 пациентов.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

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ТАСС 31 мая в 17:17
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Армия и оружие

Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10 – 15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 30 мая в 20:24
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Зейналовой была госпитализирована в одну из столичных больниц

Телеведущая Светлана Зейналова поделилась впечатлениями от посещения государственной больницы и успокоила поклонников: с малышкой уже все в порядке.
Passion.ru вчера в 11:57
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

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Российская газета 31 мая в 23:57
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Кадыров призвал ООН наказать США

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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Huawei представила миниатюрный мобильный роутер

На этой неделе компания представила мобильный маршрутизатор Huawei Mobile WiFi 3 Router.
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В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением

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Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

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