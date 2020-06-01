Экономика
ТАСССредний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Аналитики сообщили о снижении среднего размера ипотечного кредита в России
Rambler News Serviceвчера в 05:54
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Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Киев отдал приказ ВСУ соблюдать режим прекращения огня в ДНР
Командование вооруженных формирований Украины отдало указания соединениями и частям в зоне операции объединенных сил о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня.
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 08:51
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Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
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Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
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Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Политика
Дональд Трамп объявил о готовности подавить протесты с помощью армии
Возле Белого Дома днем продолжались мирные протесты - пока около семи вечера, с наступлением комендантского часа, их не начала разгонять слезоточивым газом и резиновыми пулями полиция и Секретная Служба.
Эхо Москвы 00:01
Футбол
Черчесов прокомментировал увольнение Семина из «Локомотива»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении "Локомотива" расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.
ProstoProSport вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Происшествия
Еще один человек умер от коронавируса в Новосибирской области
Из больниц области выписали еще 10 человек, всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вылечилось 1 129 пациентов.
MedikForum.ru вчера в 00:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10 – 15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 30 мая в 20:24
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой была госпитализирована в одну из столичных больниц
Телеведущая Светлана Зейналова поделилась впечатлениями от посещения государственной больницы и успокоила поклонников: с малышкой уже все в порядке.
Passion.ru вчера в 11:57
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Политика
Кадыров призвал ООН наказать США
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Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Гаджеты
Huawei представила миниатюрный мобильный роутер
На этой неделе компания представила мобильный маршрутизатор Huawei Mobile WiFi 3 Router.
iXBT.com 01:56
Наука
В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением
Безопасная для медиков и больных система дезинфекции помещений на основе ультрафиолетового излучения создана и внедрена в израильской клинике "Маяней а-Йешуа".
РИА Новости 02:04
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна вчера в 08:36