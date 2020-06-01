Экономика

9111.ru9111.ruСредний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%

По итогам апреля 2020 года в России средний размер ипотечных кредитов снизился на 8% – до 2,39 миллиона рублей.
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Подсчитано, сколько сотен тысяч рублей в среднем задолжали банкам жители области. Регион попал в топ-30

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Россияне стали меньше занимать на жилье

Lenta.ruвчера в 15:24

Средний размер ипотечных кредитов снизился до 2,39 млн рублей

Газета.Ruвчера в 15:41

Средняя сумма выданного в России ипотечного кредита в апреле сократилась на 8%

Будущее России. Национальные проекты02:51

НБКИ: кредитная нагрузка заемщиков за время пандемии вернулась к значениям лета 2019 года

Банки.рувчера в 07:54

Уральцы из-за кризиса изменили подход к ипотеке

URA.Ruвчера в 04:35

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

ТАССвчера в 04:11
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Армия и оружие

Шойгу заявил об отсутствии вспышек коронавируса в воинских частях РФ

Возникновения очагов новой коронавирусной инфекции в воинских частях России не допущено.
Экономика сегодня 05:52
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском вчера в 11:50
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Политика

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Премьер Михаил Мишустин оценил план восстановления экономики в течение двух лет в сумму около 5 трлн руб. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ведомости 07:39
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Политика

Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
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Политика

Кремль: Пандемия не скажется на явке при голосовании по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают, что пандемия коронавирусной инфекции скажется на явке при голосовании по Конституции.
БИЗНЕС Online 05:55
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
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Гаджеты

Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake

В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Общество

Ростуризм могут вывести из ведения Минэкономразвития

Стало известно, что Ростуризм могут вывести из ведения Минэкономразвития.
Pravda.Ru 05:45
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Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
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Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
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Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
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Экономика

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
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Общество

Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
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Общество

Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
МИР 24 04:30
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Общество

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Критерии получения вида на жительство должны быть определены в постановлении правительства, проект которого разработало Минэкономразвития.
РБК 04:33
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Происшествия

В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках

Эхо Москвы в Челябинске 06:59
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Футбол

Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет

Сестра Гаттузо долгое время работала в клубе секретарём, а её брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.
Чемпионат 07:17
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Происшествия

СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области

РБК 31 мая в 10:33
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Общество

Парад Победы в Москве проведут с элементами торжества 1945 года

Lenta.ru 07:25
Происшествия

Захвативший банк в Москве мужчина признал вину и принес извинения

Захвативший отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой.
ТАСС 07:10
Происшествия

В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
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Фигурное катание

Загитова рассказала, как организованы тренировки в Новогорске

RT на русском 04:18
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