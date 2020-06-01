По итогам апреля 2020 года в России средний размер ипотечных кредитов снизился на 8% – до 2,39 миллиона рублей.

Средний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%

Происшествия Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38 Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.

Политика Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики Премьер Михаил Мишустин оценил план восстановления экономики в течение двух лет в сумму около 5 трлн руб. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. 726

Гаджеты Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.

Политика В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной. 969

Политика В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400 Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.

Футбол Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет Сестра Гаттузо долгое время работала в клубе секретарём, а её брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 427

Происшествия Захвативший банк в Москве мужчина признал вину и принес извинения Захвативший отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой.