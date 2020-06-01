Экономика
9111.ruСредний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%
По итогам апреля 2020 года в России средний размер ипотечных кредитов снизился на 8% – до 2,39 миллиона рублей.
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Средняя сумма выданного в России ипотечного кредита в апреле сократилась на 8%
Будущее России. Национальные проекты02:51
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Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Армия и оружие
Шойгу заявил об отсутствии вспышек коронавируса в воинских частях РФ
Возникновения очагов новой коронавирусной инфекции в воинских частях России не допущено.
Экономика сегодня 05:52
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском вчера в 11:50
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики
Премьер Михаил Мишустин оценил план восстановления экономики в течение двух лет в сумму около 5 трлн руб. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ведомости 07:39
Политика
Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
Политика
Кремль: Пандемия не скажется на явке при голосовании по Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают, что пандемия коронавирусной инфекции скажется на явке при голосовании по Конституции.
БИЗНЕС Online 05:55
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Гаджеты
Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake
В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Общество
Ростуризм могут вывести из ведения Минэкономразвития
Стало известно, что Ростуризм могут вывести из ведения Минэкономразвития.
Pravda.Ru 05:45
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Политика
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
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Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
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Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
МИР 24 04:30
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Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»
Критерии получения вида на жительство должны быть определены в постановлении правительства, проект которого разработало Минэкономразвития.
РБК 04:33
Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Футбол
Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Сестра Гаттузо долгое время работала в клубе секретарём, а её брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.
Чемпионат 07:17
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
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Происшествия
СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области
РБК 31 мая в 10:33
Происшествия
Захвативший банк в Москве мужчина признал вину и принес извинения
Захвативший отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой.
ТАСС 07:10
Происшествия
В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки
Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32