Условия и размер ипотечных займов в России вернулись к докризисному уровню. Об это в интервью "РИА Новости" рассказал генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Средний размер ипотеки в РФ вернулся к докоронавирусному уровню

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