Экономика

Piter.tvPiter.tvСредний размер ипотеки в РФ вернулся к докоронавирусному уровню

Средний размер ипотеки в РФ вернулся к докоронавирусному уровню. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс". Отмечается, что ипотечный рынок с начала июня показал рост на 2%. В начале 2020 года размер среднего ипотечного кредита составлял 2,6 миллиона рублей.
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Средний размер ипотеки в РФ вернулся к докоронавирусному уровню

Piter.tv04:44

В России упростили получение ипотеки

Lenta.ru04:22

Средний размер ипотеки в России вернулся к допандемическому уровню

МИР 2400:59

В банках стали чаще одобрять ипотеку для россиян после отмены ограничений

Невские Новости02:15

Средний размер ипотеки в России вернулся к докарантинному уровню

Online47.ruвчера в 23:46

Средний размер ипотеки в России вернулся к допандемическому уровню

Известиявчера в 23:02

Банки стали меньше отказывать россиянам в выдаче ипотеки

РИА Новостивчера в 23:00
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Политика

МИД Украины потребовал экстрадиции задержанных в Минске наёмников

Правоохранительные органы Украины будут добиваться экстрадиции задержанных в Минске граждан России и Украины, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК Вагнера.
News.ru 05:06
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Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам, укрывшимся в горах Алеппо

По данным источникам, по боевикам укрывшимся в районе Джабль Аль-Акрад на севере Латакии, были нанесены артиллерийские удары.
ИА Красная Весна 27 июля в 16:27
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Происшествия

В Санкт-Петербурге возбудили дело после смерти рэпера Картрайта

Известия 05:32
Политика

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Футбол

Юран останется главным тренером «Химок» на следующий сезон

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжит работу в клубе в следующем сезоне.
Газета.Ru вчера в 08:58
Происшествия

Блогерша похвасталась поездкой без прав на авто родителей-полицейских

Lenta.ru 05:01
4
Политика

США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США.
News.ru вчера в 12:20
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Политика

Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.
Известия 01:00
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Кино

Квентин Тарантино назвал фильмы всех времен

Коммерсантъ FM 28 июля в 04:51
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки

На своей странице в Instagram Дарья Мороз опубликовала новое фото, на котором предстала в новом имидже.
Народные новости вчера в 13:56
1
Здоровье

До конца августа москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти обследование можно бесплатно в 66 больницах до конца августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 01:49
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Политика

Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости 04:20
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Здоровье

В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома

Абаканский оперштаб: больных COVID-19 все меньше, клиническая картина заболевания тяжелее За сутки с 28 по 29 июля в Саяногорске (Хакасия) зарегистрировано еще 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА Хакасия вчера в 19:26
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили 28 июля в 23:11
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Экономика

Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса

Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика

Задержание россиян в Белоруссии могло быть постановкой в преддверии выборов

Еще одним фактором, указывающим на постановочный характер спецоперации по задержанию россиян, является то, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии (ФПБ), руководителем которого является Михаил Орда — на сегодняшний день он возглавляет предвыборный штаб действующего президента РБ Александра Лукашенко.
Слово и Дело 05:45
Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»

В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Космос

Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации, отметил Брайденстайн.
Известия 28 июля в 00:58
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Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 28 июля в 09:01
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Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
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