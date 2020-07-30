Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии

Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
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Средний размер ипотеки в РФ вернулся к докоронавирусному уровню

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В России упростили получение ипотеки

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Средний размер ипотеки в России вернулся к докарантинному уровню

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Средний размер ипотеки в России вернулся к допандемическому уровню

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В банках стали чаще одобрять ипотеку для россиян после отмены ограничений

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Средний размер ипотеки в России вернулся к допандемическому уровню

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Банки стали меньше отказывать россиянам в выдаче ипотеки

РИА Новостивчера в 23:00
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 28 июля в 02:18
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Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Здоровье

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам, укрывшимся в горах Алеппо

По данным источникам, по боевикам укрывшимся в районе Джабль Аль-Акрад на севере Латакии, были нанесены артиллерийские удары.
ИА Красная Весна 27 июля в 16:27
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Политика

Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия 02:41
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Футбол

Артём Дзюба оправдался за имитацию полового акта с Сердаром Азмуном

Футболист питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал имитацию полового акта с партнёром Сердаром Азмуном в раздевалке 5 июля, когда клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом страны.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 05:05
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Экономика

«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 03:16
Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
130
Общество

Семья Сергея Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Дождь 02:16
337
Общество

ФСИН назвала самую популярную книгу в российских колониях

Замыкают пятерку Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».
Национальная служба новостей 05:23
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Музыка

Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Авто

Российский завод компании Haval увеличивает объемы производства

Российский завод компании Haval, расположенный в Тульской области, в сентябре планирует запустить вторую смену сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9.
Goroday.ru вчера в 10:50
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Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
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Игры

Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года

3DNews 04:17
Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
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Политика

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
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Общество

В долгах как в Госстройнадзоре. Чиновник Смольного обязан 650 млн своему же упавшему бизнесу

На днях заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Смольного назначен 46-летний Николай Циганов.
47 новостей 05:09
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Футбол

«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа

Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
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Авто

Volkswagen привезет в РФ новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
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Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
10
Общество

Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
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