Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Средний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии

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