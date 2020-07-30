Экономика
РИА НовостиСредний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии
Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Армия и оружие
«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»
В своей статье Эмиль Роттбёлль ссылается на мнение военного аналитика Академии обороны Дании капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, который заявил, что ракета "Кинжал" является новым оружием России, которому Соединенным Штатам необходимо найти противовес в Гренландии.
Военное обозрение 02:08
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Здоровье
Тульская область готовится к возможной «второй волне» пандемии
В Тульской области уже началась подготовка к осенне-зимнему сезону и потенциально возможной "второй волне" пандемии.
Тульская пресса вчера в 11:32
Общество
В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса
Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
Происшествия
В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски
По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Экономика
«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 03:16
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Гаджеты
Сентябрьской премьеры iPhone 12 может не быть
Дебют iPhone 12 находится под угрозой отсрочки.
Anonsens 03:39
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Жену бежавшего от ареста оппонента Лукашенко вызвали в МВД Белоруссии
Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 04:27
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил неявку на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев объяснил свою неявку на судебное заседание командировкой в Новосибирскую область.
Газета.Ru вчера в 06:15
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru вчера в 18:59
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
В гибели человека в центре Екатеринбурга не нашли криминала
Екатеринбург, 30 июля 2020, 11:19 — REGNUM В Екатеринбурге идёт проверка по факту гибели молодого человека на улице Вайнера.
REGNUM 04:19
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
Армия и оружие
Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51