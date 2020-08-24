Средний размер ипотеки в РТ составил 2,08 млн рублей
Средний размер ипотеки составил 2,08 млн рублей. Количество выданных кредитов по сравнению с первым полугодием 2019 года вырос на 4,8%. Лидером рейтинга стали традиционно экономически благополучные регионы: ЯНАО, Тюменская область и ХМАО.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Как и годом ранее, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области — в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
РИА Новости17:08
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