Как и годом ранее, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области — в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.

РИА Новости 17:08