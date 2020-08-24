Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
TatCenter
TatCenter

Средний размер ипотеки в РТ составил 2,08 млн рублей

Средний размер ипотеки составил 2,08 млн рублей. Количество выданных кредитов по сравнению с первым полугодием 2019 года вырос на 4,8%. Лидером рейтинга стали традиционно экономически благополучные регионы: ЯНАО, Тюменская область и ХМАО.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Как и годом ранее, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области — в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Республики СКФО замкнули рейтинг востребованности ипотеки в РФ

Московский Комсомолец05:04
Вести.Ru

Эксперты назвали регионы РФ, где население чаще всего берет ипотечные кредиты

Вести.Ru18:09
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Аргументы и Факты19:16
URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Газета.Ru17:40
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

РИА Новости17:08

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана
Интерфакс03:04
3

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
89

Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Военное обозрение10:35
4

В России предложили отправить в Германию биоматериалы Навального

В сообщении отмечается, что российские врачи передали немецким коллегам изображения МРТ Навального и получили от берлинской клиники «Шарите» (Charite) благодарственное письмо за установленное сотрудничество.
Lenta.ru12:08
1

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
30

Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
РИА Новости09:15
18

Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости11:00
31

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
595

В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
37