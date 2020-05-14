Экономика
REGNUMСредний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.РБКвчера в 23:00
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Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
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