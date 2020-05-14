Экономика
REGNUMСредний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
Национальная служба новостей01:08
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Общество
Собянин заявил об опасности затягивания ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об опасности неоправданного затягивания ограничений в столице — по его словам, это сильнейшим образом ударит по людям.
Lenta.ru 10:19
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Общество
В Минпросвещения перенесли проведение ЕГЭ на более поздние сроки
Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников школ в 2020 году.
Дождь вчера в 07:53
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
Общество
Собянин оценил сроки открытия салонов красоты в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что салоны красоты и парикмахерские в городе пока не откроются.
Lenta.ru 10:33
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Общество
Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19
Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
Наука
Напечатанная микроракета промчалась по кровеносному сосуду
Биоинженеры напечатали микроракету с тремя соплами, которая за счет термофореза поставила новый рекорд в скорости передвижении среди микророботов — 2,8 миллиметра в секунду.
N+1 02:35
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Происшествия
Бывший декан Владимирского юринститута обвиняется в получении взяток
Как уточняют в региональном управлении Следственного Комитета РФ, с мая 2007 года Морозов состоял в должности директора факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института, с октября 2014 года назначен на должность декана факультета с полномочиями по приему обучающихся, их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.
Владимирские ведомости 07:24
Здоровье
Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки
Представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) поддержала ослабление самоизоляции, но подчеркнула, что это надо делать постепенно.
Комсомольская правда 09:18
Здоровье
Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
Аргументы и Факты 08:14
Наука
Непринятие конечностей связали с аномалиями в структурах мозга
Проведенное исследование помогло ученым понять, что чувство принадлежности конечности зависит от того, в какой степени сенсомоторная область конечности функционального связана со всеми остальными областями мозга.
Anonsens 11 мая в 13:16
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Экономика
Россию ждет один из рекордных урожаев зерна
В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
Ведомости 12 мая в 16:48
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Фигурное катание
Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку
RT на русском вчера в 13:05
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
The GEEK вчера в 11:05
Общество
Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01