Экономика

REGNUMREGNUMСредний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Средние ипотечные ставки вернулись к докризисному уровню

РБК05:20

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

REGNUM00:06

Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%

Национальная служба новостей01:08

РБК: банки стали давать россиянам меньше денег на ипотеку

URA.Ru00:41

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки почти на 10%

Коммерсантъ00:37

Средний размер ипотеки в России снизился почти на 10% в апреле

ТАСС03:25

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

RT на русском00:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
9
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
2K
Футбол

Дмитрий Тарасов высказался по поводу груди Ольги Бузовой

Бузова отмечала, что ее супруг постоянно делал на этом акцент, что сильно расстраивало телеведущую «Дома-2».
OvideO.ru 06:00
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
40
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
114
Экономика

Уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток

Комитет по транспорту Петербурга до начала запланированной транспортной реформы собирается уже в 2020 году отменить 67 коммерческих маршрутов.
Piter.tv 05:29
3
Общество

Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце

Газета.Ru 06:02
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
424
Общество

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
7
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Футбол

Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
2
Общество

Мурашко назвал срок, когда появится вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что вакцина от коронавируса появятся в конце июля.
Городовой вчера в 10:26
1,2K
Здоровье

В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детей

Итальянские врачи заметили всплеск воспалений у детей из-за коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 05:22
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
44
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
440
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем

«СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая.
RuNews24.ru вчера в 00:20
36
Политика

Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
1,1K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
98
Происшествия

Курский «вор в законе» Панюшин задержан на Украине

Виктор Панюшин из Курска, который в криминальной среде известен как "Пан", имеет статусы "вора в законе" и "смотрящего" по Курской области, задержан в Украине.
Друг для друга (Курск) 05:33
Общество

МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции

Последнюю меру предложили несколько депутатов Государственной думы (в том числе Оксана Пушкина), которые опасались, что режим самоизоляции приведет к росту домашнего насилия.
РБК 03:10
2
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
621
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
9
Шоу-бизнес

Сябитова удивлена большим размером пенсии Гузеевой

RuNews24.ru 05:20
7
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

Lenta.ru 00:33
86
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
306
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
87
Экономика

Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии

Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
3
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Футбол

Паредес рассказал о близости к смерти в аварии

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о том, как едва не погиб в аварии.
ProstoProSport 05:41
Происшествия

В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников

Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное