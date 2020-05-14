Экономика

REGNUMREGNUMСредний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.
РБКвчера в 23:00

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Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки почти на 10%

Коммерсантъ00:37

Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%

Национальная служба новостей01:08

РБК: банки стали давать россиянам меньше денег на ипотеку

URA.Ru00:41

Банки РФ сократили средний размер ипотечного кредита

News.ru01:08

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

REGNUM00:06

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

RT на русском00:01

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

Опасные взгляды: как гендерные стереотипы мешают развивать экономику

Именно цифровая экономика способствует достижению равенства женщин и мужчин, открывая широкие возможности для онлайн-обучения, удаленной работы и построения бизнеса.
Forbes 03:00
Общество

За отсутствие масок и перчаток в метро Москвы оштрафованы 198 человек

Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня.
RT на русском 02:15
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Общество

ФСИН опубликовала новую статистику по коронавирусу

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно, сообщает пресс-служба ФСИН.
РИА Новости 03:04
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Происшествия

В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

По данным минздрава, за минувшие сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом.
REGNUM 02:36
5
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Гаджеты

Цена на новый гибкий Samsung Galaxy Fold не будет высокой

Возможно, в новую линейку складных смартфонов Samsung войдут три модели: одна получит сверхтонкое гибкое стекло, как у Galaxy Z Flip, две другие оснастят пластиковой защитой дисплея, как у Samsung Galaxy Fold.
Anonsens 12 мая в 12:13
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Общество

Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
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Экономика

Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей

Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
21
Политика

Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией

В больницу с двусторонней пневмонией госпитализирован заразившийся новым коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Происшествия

На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели двух братьев шести и семи лет (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Российская газета 02:06
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Шоу-бизнес

Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News вчера в 13:26
3
Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
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Происшествия

Во Владимире произошел взрыв в многоэтажке на улице Комиссарова

Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на улице Комиссарова областного центра произошел из-за бутылки растворителя - сообщается в городском паблике "Подслушано во Владимире".
ГТРК Владимир 01:40
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Общество

Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции

Российская газета вчера в 22:15
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
1
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1,4K
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Здоровье

Инфекционист назвал первых претендентов на вакцину от коронавируса

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью с Гольцман, в основной группой риска, помимо пожилых людей, находятся соцработники, поэтому, по мнению врача, они должны получить вакцины в числе первых.
Профиль 02:06
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Политика

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
1,1K
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
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Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек.
RT на русском 02:43
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Футбол

Двоюродный брат Месси рассказал о детстве Лионеля

Двоюродный брат Лионеля Месси Эмануэль Бьянкуччи рассказал о детстве игрока каталонской "Барселоны", передают СМИ.
Газета.Ru 02:35
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