Средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля
26 марта появилась информация, что правительство утвердило перерасчет соц пенсионных выплат на 3,4 На эти цели из бюджета Пенсионного фонда выделили 12,8 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде сообщили о росте пенсии россиян за пять лет на более чем на 3 тыс. рублей
С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей.
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