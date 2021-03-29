С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей.

ТАСС вчера в 05:58