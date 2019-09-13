Экономика
RT на русскомСредний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar вчера в 03:30
Политика
Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:55
Политика
Немецкие журналисты рассказали о «проклятом» советском наследии
iReactor вчера в 23:50
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 15:43
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews 09:38
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Церемония награждения престижной международной премии по архитектуре Карима Ага Хана IV пройдет 13 сентября в Казани.
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Политика
Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета 20:34
Игры
Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble
В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Наука
Крысы оказались способны играть в игры ради удовольствия
Газета DAILY 14:34
Культура
Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»
Суть событий 11 сентября в 05:19
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50
На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 10 сентября в 18:35
Автоспорт
Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli
Утром в четверг на французской трассе Поль-Рикар стартовали тесты перспективных 18-дюймовых шин Pirelli.
F1news.ru вчера в 05:07
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro вчера в 01:07