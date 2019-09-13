Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

Политика Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Политика Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.

Футбол Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Армия и оружие Комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе заработает 30 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Политика WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.

Экономика Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Футбол «Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» во французский клуб стал самым дорогим в истории футбола.

Армия и оружие МИД России заявил о риске ядерной войны В министерстве иностранных дел РФ считают, что в современном мире существует риск начала ядерной войны.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Происшествия Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Политика Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Киберспорт На всех платформах вышла пробная версия A Plague Tale: The Innocence Журналисты высоко оценили A Plague Tale: The Innocence - на Metacritic игра получила 81 балл.

Происшествия Трехлетний ребенок выпал из окна 11 этажа в Москве и выжил В Москве трехлетний ребенок, выпавший из окна 11-го этажа, остался жив, сообщает РЕН. Инцидент произошел на Енисейской улице.

Игры Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.

Культура В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Футбол Моуринью: «Месси сделал меня лучше как тренера» Бывший главный тренер «Реала», «Челси», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что Лионель Месси и другие звезды футбола, выходившие играть против команд португальского специалиста, сделали его лучше.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".