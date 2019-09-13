Экономика

RT на русскомRT на русскомСредний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.
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