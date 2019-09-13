Экономика

RT на русскомRT на русскомСредний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:30

Размер индексации пенсий в 2020 году и принцип их повышения озвучили в правительстве

Южный Федеральный01:57

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфаксвчера в 04:39

Пенсионный фонд России рассказал о повышении пенсий

VSE42.RU12 сентября в 05:31

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

RT на русскомвчера в 11:16

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей

ТАССвчера в 05:02

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБКвчера в 04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:46, Вашингтон
Происшествия

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

Интерфакс 05:34
Шоу-бизнес

Стало известно о парезе Заворотнюк

«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
Lenta.ru 04:12
Политика

В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

REGNUM вчера в 08:07
Кино

HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 вчера в 06:08
Футбол

Фанаты «ПСЖ» - Неймару: «Путь искупления вины будет очень долгим»

Фанаты «ПСЖ» выступили с заявлением относительно ситуации с бразильским нападающим Неймаром, который в минувшее летнее трансферное окно настойчиво хотел покинуть команду и вернуться в Испанию.
Евро-футбол.ру 05:12
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Происшествия

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Транспорт

В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в параде примет участие около 700 единиц техники.
ТВ Центр 05:37
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Политика

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Политика

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Авто

Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ

Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru вчера в 07:19
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Баскетбол

Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу

Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
Чемпионат 03:22
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Экономика

Силуанов прокомментировал введение новой системы пенсионных накоплений

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о разработанной сотрудниками ведомства новой системе добровольных пенсионных накоплений.
iReactor 12 сентября в 13:51
Шоу-бизнес

Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.
Дни.ру вчера в 08:01
Политика

Посол заявил о планах США по покупке порта на севере Греции

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт заявил, что США планируют приватизировать греческий порт Александруполис, который считают стратегически важным объектом энергетической безопасности.
RT на русском 03:11
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Хоккей

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в Китае

«Трактор» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 05:34
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news 12 сентября в 08:39
Авто

Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU вчера в 01:36
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Кира Найтли стала мамой во второй раз

У Джеймса Райтона и Киры Найтли уже есть дочь Эдди, родившаяся в 2015 году.
ОК! вчера в 15:03
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное