Экономика
RT на русскомСредний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.
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Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
Интерфакс - Россиявчера в 04:34
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