Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Политика Киев заявил о готовности к трёхсторонним переговорам по газу Украина готова к запланированной на 19 сентябре встрече по газу с Евросоюзом и Россией, заявил премьер-мнистр страны Алексей Гончарук.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ДТП под Ярославлем Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения пассажирского рейсового автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе.

Шоу-бизнес ГИБДД заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак До здания Грибоедовского ЗАГСа пару доставил свадебный кортеж в виде катафалка. Видео с провокационной церемонией опубликовали в Instagram.

Шоу-бизнес Продюсер Андрей Разин сообщил диагноз Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» сообщил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рак головного мозга.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

Футбол Судейский комитет РФС будет ходатайствовать о включении Пустовойтовой в арбитры ПФЛ Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о намерении ходатайствовать на исполкоме РФС о включении Анастасии Пустовойтовой в список главных арбитров матчей ПФЛ.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Кино Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц» В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.

Транспорт В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.

Футбол Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Происшествия В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского "Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Армия и оружие НАТО разработало новую стратегию военного превосходства Новую стратегию военного превосходства разработал НАТО. Об этом заявил Стюарт Пич, глава военного комитета НАТО 14 сентября.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".