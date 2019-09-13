Экономика
RT на русскомСредний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
Сегодня средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала. К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.
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Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.
Газета.Ru 12:23
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 06:27
Политика
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Армия и оружие
Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни после окончания войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вечерняя Москва 00:28
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
РИА Новости 10:52
Авто
Появились фотографии интерьера конкурента BMW X3 от Genesis
Фотошпионам в очередной раз удалось запечатлеть новый роскошный внедорожник Genesis GV70, который составит конкуренцию, например BMW X3.
32CARS.ru 11 сентября в 23:18
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Политика
На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года
Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 14:39
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Футбол
Семак прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Арсеналом»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал уверенную победу клуба над тульским "Арсеналом", передает корреспондент Nation News.
Народные новости 15:21
Общество
Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета 10:01
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Здоровье
Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области
В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
Взгляд.ру 09:31
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Аргументы недели 14:46