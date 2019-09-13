Экономика
RT на русскомСредний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России вырастет до 15 тыс. рублей, а для неработающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, рост, как и раньше, будет выше инфляции.
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Игры
Epic Games store дарит Conarium. Следующей игрой станет проект-загадка
Получить игру можно через авторизацию в Epic Games Store, после чего на странице Conarium кликнуть по кнопке «Бесплатно».
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Политика
В ФАС предложили смягчить запрет на рекламу пива в России
В Федеральной антимонопольной службе считают возможным ослабить действующие в России ограничения на рекламу пива и вина.
REGNUM 09:28
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Политика
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Экономика
Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что повышение в 2020 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей коснётся 3,2 млн граждан.
RT на русском вчера в 21:50
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Политика
Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья
Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области.
Вести.Ru 10:20
Происшествия
Мужчина порезал ножом картину известного художника в музее Помпиду
Мужчина бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена в музее современного искусства Центра Помпиду.
BFM.ru 09:54
Политика
Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе
Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Недвижимость
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 04:22
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Армия и оружие
Лавров назвал войну в Сирии завершенной
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.
Накануне.Ru 01:18
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53