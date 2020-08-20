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Вести.Ru
Вести.Ru

Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10%

"Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1010,26 рубля", ‒ сообщается в докладе.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомости02:06
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.ру18:24
Ведомости

Счетная палата оценила рост пенсии в июле

Ведомости02:06
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.com02:37
URA.Ru

Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

URA.Ru00:00
Газета.Ru

Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5%

Газета.Ru03:14
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАСС17:09
REGNUM

Законопроект о новых индексациях пенсий разработали в Госдуме

REGNUM17:00

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
97

Волгоград может перейти на московское время в декабре

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
КП - Волгоград02:43
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Беспилотные автомобили в России могут выпустить на выделенную полосу

По мнению экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», если беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту и получит право движения по выделенной полосе, это позволит упростить взаимодействие ИИ с другими водителями.
Росбалт23:30
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«Металлургу» засчитали техническое поражение из-за COVID-19

Нелепое решение приняла Профессиональная Футбольная Лига (ПФЛ), которая сегодня засчитала «Металлургу» техническое поражение в матче 2-го тура в Ногинске со «Знаменем», на который «красно-чёрные» не смогли выехать из-за того, что в команде и футболисты находятся на принудительной самоизоляции.
Gorod4818 августа в 09:42