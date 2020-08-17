Экономика

ТАССТАСССредний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16 491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1 010,26 рубля, свидетельствуют данные Счетной палаты.
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