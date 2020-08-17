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Фигурное катание Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах. 1

Политика Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. 9

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