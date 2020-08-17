Экономика
ТАСССредний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%
Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16 491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1 010,26 рубля, свидетельствуют данные Счетной палаты.
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Происшествия
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
"Экс-чиновник задержан за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статья 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:01
Общество
«Калашников» разработал первое в России smart-ружье
"Калашников" покажет на форуме "Армия" первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в группе концерна "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 11:36
Происшествия
В Тюмени вынесли приговор экс-начальнику исправительной колонии
RT на русском 13:28
Политика
Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России
Президент США Дональд Трамп полагал, что Украина является частью России, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
Известия 17:08
Экономика
QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов
Платежная компания QIWI за год потеряла 4% активных счетов «QIWI Кошелька» — по данным на 30 июня, их количество составило 20,9 млн против 21,8 млн год назад, следует из ее финансовой отчетности за второй квартал 2020 года.
РБК 17:00
Наука
В США создали сверхэффективные прозрачные солнечные батареи
Разработкой занимаются представители Мичиганского университета. В США создали сверхэффективные прозрачные солнечные батареи.
Piter.tv вчера в 06:43
Кино
Snoot Entertainment начала работу над экранизацией видеоигры Firewatch
Нева Спорт вчера в 04:04
Экономика
QIWI выплатит $0,33 дивидендов на акцию за второй квартал 2020 года
Совет директоров платежной компании QIWI рекомендовал дивиденды в размере $0,33 на ценную бумагу за второй квартал 2020 года, сообщается на сайте сервиса.
РБК 10:00
Фигурное катание
Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России
На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт вчера в 06:39
Политика
Президент академии наук Украины Патон умер на 102-м году жизни
Президент академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни.
Известия 12:54
Политика
Экс-юрист ФБР признал подделку улик в деле о «сговоре» Трампа с РФ
Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признал в суде факт подлога документов, которые стали основанием для расследования «сговора» президента США Дональда Трампа с Россией.
Известия 16:00
Футбол
«Ахмат» победил «Ротор» в матче РПЛ
РИА Новости 13:01
Политика
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении.
Российская газета 19:23
Армия и оружие
Начальник штаба «ООС» и комбриг украинской армии провернули аферу на 25 тысяч долларов
КП - Донецк 05:46
Общество
Анонсирована новая Call of Duty с подзаголовком Black Ops Cold War
Infinity Ward анонсировала следующую часть серии Call of Duty. Как и предполагали инсайдеры, она получила подзаголовок Black Ops Cold War.
CyberSport.ru 16:52
Футбол
Евсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча со «Спартаком» (1:1).
ProstoProSport 11:45
Происшествия
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Автомобиль румынского певца Тави Пустиу столкнулся с поездом, когда исполнитель вел прямой эфир в Instagram, сообщает Daily Star.
Известия 17:16
Политика
Согласовано 4 новых участка для разведения сил в Донбассе
"Продолжается режим тишины: на заседании ТКГ согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 19:16
Космос
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Моя Москва.онлайн 08:59
Общество
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона.
Lenta.ru 19:36
Политика
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна 06:38
Авто
В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3000 долларов
Примерная стоимость новых узбекских электрокаров составит три тысячи долларов (что составляет около двухсот тысяч двадцати рублей по текущему курсу).
ToDay News Ufa 16:25
Гаджеты
Раскрыт способ узнать местонахождение при выключенном телефоне
Руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы джет» Дмитрий Каросанидзе раскрыл агентству «Прайм» способы узнать местонахождение, если смартфон выключен.
Lenta.ru 20:27
Кино
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд
Первая часть серии фильмов про Гарри Поттера - "Гарри Поттер и философский камень" - собрала в прокате более 1 млрд долларов.
РЕН ТВ 10:14
Общество
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:13