Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%
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Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля вырос на 6,5% и составил 16 тысяч 491 рубля 63 копейки, увеличившись за год чуть более чем на одну тысячу рублей. Об этом говорится в Аналитической записке к материалам Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
Счетной палатой.
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Средняя зарплата на Дону – 33,6 тыс. рублей, средняя пенсия – 13,6 тыс. рублей
Big-Rostov.ruвчера в 08:08