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Российская газета
Российская газета

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля вырос на 6,5% и составил 16 тысяч 491 рубля 63 копейки, увеличившись за год чуть более чем на одну тысячу рублей. Об этом говорится в Аналитической записке к материалам Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомости02:06
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Орловское информбюро

Орёлстат опубликовал средний размер пенсии в регионе

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В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.com02:37
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Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.ру18:24
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАСС17:09
Газета.Ru

Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5%

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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Интерфакс15:58
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Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новости12:56
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
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