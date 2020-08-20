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Российская газета
Российская газета

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля вырос на 6,5% и составил 16 тысяч 491 рубля 63 копейки, увеличившись за год чуть более чем на одну тысячу рублей. Об этом говорится в Аналитической записке к материалам Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомости02:06
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URA.Ru

Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

URA.Ru00:00
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.ру18:24
Konkurent.ru

Более 9 тыс. руб. В России готовится новое повышение пенсий

Konkurent.ruвчера в 12:02
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАСС17:09
REGNUM

Законопроект о новых индексациях пенсий разработали в Госдуме

REGNUM17:00
ФАН

Средний размер страховой пенсии вырос до 16 491,53 рубля

ФАН18:07
Орловское информбюро

Орёлстат опубликовал средний размер пенсии в регионе

Орловское информбюровчера в 08:47

Навальный попал в реанимацию в Омске после отравления в самолете

Блогер, политик, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 города Омска с предварительным диагнозом: "Острое отравление неустановленным психодиcлептиком", передаёт Telegram-канал Life Shot, опираясь на сведения собственного источника.
SM News02:28
9,5K

Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака

После моего развода СМИ не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают. Я никогда не комментирую слухи. А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив. Бог все рассудит.
Константин Ивлев
Российский телеведущий
ФАНвчера в 07:12
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В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
Александр Конюк
Белорусский политик
RT на русском07:11
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Бильд в своей статье утверждает, что в Беларусь направляются бойцы российского ОМОНа и Росгвардии

Появившиеся ранее в белорусских СМИ сообщения об отправке в Беларусь российских «зеленых человечков» Бильду подтвердили сразу несколько источников в Берлине и Москве.
Эхо Москвы07:12
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Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая в эфире телеканала «Россия 24», не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».
RT на русском06:38
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
0:43
РИАМОвчера в 19:00
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