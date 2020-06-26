Экономика

Коммерсантъ КраснодарКоммерсантъ КраснодарСредний размер выданных потребкредитов на Кубани снизился на 26,2%

В целом по России в мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 214,2 тыс. руб. Он снизился по сравнению с рекордными апрельскими значениями на 11,6% (был - 242,4 тыс. руб.).
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