Экономика
Коммерсантъ КраснодарСредний размер выданных потребкредитов на Кубани снизился на 26,2%
В целом по России в мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 214,2 тыс. руб. Он снизился по сравнению с рекордными апрельскими значениями на 11,6% (был - 242,4 тыс. руб.).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне снизили аппетиты на потребкредиты. В Петербурге показатель упал на четверть
Интересант26 июня в 05:20
Средний размер потребкредита в Прикамье за месяц снизился на 27,5 тыс. руб
Новый компаньон26 июня в 05:12
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
Черчесов поддержал «Сочи» за игру взрослым составом против «Ростова»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал футбольный клуб «Сочи», который ожесточенно критикуют за выставление на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ основного состава против игроков «Ростова» школьного возраста.
Спорт день за днем 12:14
Армия и оружие
На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»
Вечерний курьер 08:54
Космос
Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 21:00
Футбол
Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.
RT на русском 18:52
Общество
«Алые паруса» в Петербурге завершили Всероссийский выпускной вечер
В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера.
Вечерняя Москва вчера в 20:37
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Армия и оружие
Иранские специалисты представили модернизированный советский БТР-50ПК
Политическая Экспертиза 13:12
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Экономика
Акции «Полюса» за год выросли почти вдвое. Что будет с бумагами дальше
Акции «Полюса» за последний год выросли почти на 100%, достигнув ₽11 740 за бумагу.
РБК 04:35
Политика
Чем Китай напугал США больше, чем Россия?
Вашингтон, 29 июня 2020, 01:58 — REGNUM Может быть, привычка воспринимать Россию как «врага №1» для США, сыграла шутку с теми, кто не заметил, как это место плавно перешло к Китаю.
REGNUM 18:58
Футбол
Goal: «Интер» ведет переговоры с Хакими
По информации Goal, миланский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с игроком.
Бомбардир.ру 18:39
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Здоровье
Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека
Evo-rus.com вчера в 23:55
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Политика
Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут «интересными»
Лукашенко в своем обращении оценил ситуацию, которая происходит в стране. Он не исключил крайнее развитие.
Политика Сегодня 15:39
Общество
Минтруда выступило против выплаты 10 тысяч рублей на 16-летних детей
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с прискорбием сообщила: Министерство труда против того, чтобы выплачивать по 10 тысяч на детей и в возрасте от 16 до 18 лет.
Московский Комсомолец вчера в 08:47
Политика
Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам
Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов.
Lenta.ru 07:19
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Происшествия
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
РБК 15:32
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Политика
Рейтинг Зеленского рекордно обвалился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента.
Lenta.ru 06:08
Кино
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших
Российская газета 26 июня в 05:00
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна 06:51
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37