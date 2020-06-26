Экономика
Коммерсантъ КраснодарСредний размер выданных потребкредитов на Кубани снизился на 26,2%
В целом по России в мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 214,2 тыс. руб. Он снизился по сравнению с рекордными апрельскими значениями на 11,6% (был - 242,4 тыс. руб.).
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Россияне снизили аппетиты на потребкредиты. В Петербурге показатель упал на четверть
Интересант26 июня в 05:20
Средний размер потребкредита в Прикамье за месяц снизился на 27,5 тыс. руб
Новый компаньон26 июня в 05:12
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
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Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
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Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
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В Польше придется проводить второй тур выборов президента.
Вести.Ru вчера в 18:38
Общество
В России ужесточили контроль за вывозом леса за рубеж
В России вступило в силу постановление правительства, которое ужесточает контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж.
РБК 01:00
Общество
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Lenta.ru 27 июня в 14:38
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
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Газета.Ru вчера в 10:08
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года
Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru вчера в 07:12
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НТВ 27 июня в 04:43
Общество
«Убивают все живое». Как на Украине рубят лес и добывают янтарь
РИА Новости 01:00
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Происшествия
В Красноярском крае трое детей утонули в водоемах за выходные
Проспект Мира вчера в 22:10
Футбол
Хави заявил о желании стать главным тренером «Барселоны»
Наставник «Аль-Садд» Хави заявил о желании стать главным тренером «Барселоны».
ProstoProSport вчера в 23:23
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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Гаджеты
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Honor X10 Max будет чёрного, синего и фиолетового цветов.
ITZine.ru вчера в 23:30
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Армия и оружие
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости вчера в 15:36
Наука
В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд
В Японии ученые научились прогнозировать болезни на три года вперед.
ToDay News Ufa вчера в 07:28
Общество
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Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Политика
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
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В Бурятии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:38