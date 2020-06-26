Экономика
АБНСредний размер выданных потребкредитов в Петербурге упал почти на 26%
Средний размер потребительского кредита в России резко снизился в России в мае. По сравнению с апрелем он стал составлять на 11,6% меньше — 214,2 тысячи рублей.
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Россияне снизили аппетиты на потребкредиты. В Петербурге показатель упал на четверть
Интересант26 июня в 05:20
Средний размер потребкредита в Прикамье за месяц снизился на 27,5 тыс. руб
Новый компаньон26 июня в 05:12
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Общество
Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат 02:58
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
РИА Новости 02:41
Происшествия
В Москве ликвидирована финансовая пирамида
В Москве ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали более 250 человек.
RT на русском 04:14
Транспорт
Максимальная стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Максимальный тариф движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 04:07
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
Китай введет визовые санкции против США
Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
Газета.Ru 04:07
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Известия вчера в 08:11
Общество
В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
Накануне в России за сутки выявили 6791 новый случай коронавируса.
RT на русском 03:36
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
Национальный родительский комитет (НРК) предложил не лишать работающих родителей и опекунов детей-инвалидов государственного пособия.
Известия 00:05
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Происшествия
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 27 июня в 10:25
Финансы
Рубль снижается к евро в начале торгов
На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
Здоровье
На Среднем Урале вылечили более 7300 человек, переболевших COVID-19
За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 90 человек, переболевших инфекцией.
REGNUM 04:28
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили
Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС вчера в 21:53
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядками
Компания Apple начнет выпускать новый зарядный блок мощностью 20 Вт и параллельно завершит производство моделей на 5 и 18 Вт. У новинки будут те же габариты и оснащение портом USB-C.
Piter.tv 01:23
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в 2020 году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии.
Газета.Ru 03:32