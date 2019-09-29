Финансы

REGNUMREGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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На рынке ипотечного кредитования началась стагнация

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News.ruвчера в 20:23
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт вчера в 03:36
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Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк

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Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Политика

Украинская писательница начала оскорблять таксиста из-за русской речи

Украинская детская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с водителем такси, который "принципиально" отвечал ей на русском языке.
Аргументы недели 06:59
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Экономика

Астраханская область станет частью глобального транспортного коридора

На прошедшем в нашем городе форуме стран Прикаспийского региона было оглашено решение о создание нового логистического маршрута.
Астраханские новости 06:07
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.
Чемпионат вчера в 12:13
Общество

В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
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Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
Шоу-бизнес

Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»

Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
Телепрограмма 00:41
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

РИА Новости 05:34
Футбол

ЦСКА стал лидером чемпионата России

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Музыка

Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»

28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
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Волейбол

Женская сборная РФ по волейболу завоевала «бронзу» Кубка мира

Перед последним днем соревнований россиянки обеспечили себе место в тройке призеров и сохраняли шансы на «серебро» — для этого нужно было выиграть игру против сборной Бразилии с большим перевесом, однако бразильянки (прибывшие на турнир сильнейшим составом) выиграли со счетом 3:1. Победителями кубка стали китаянки, на втором месте — сборная США.
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Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 07:25
Здоровье

Латвия спивающаяся. Почему в республике растет потребление алкоголя

В прошлом году в Латвии продолжало расти зарегистрированное потребление спиртного на душу населения.
BaltNews.lv вчера в 15:00
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
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