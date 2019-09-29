Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Единоборства Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Украинская писательница начала оскорблять таксиста из-за русской речи Украинская детская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с водителем такси, который "принципиально" отвечал ей на русском языке.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Экономика Астраханская область станет частью глобального транспортного коридора На прошедшем в нашем городе форуме стран Прикаспийского региона было оглашено решение о создание нового логистического маршрута.

Происшествия В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.

Футбол Павел Мамаев перешёл в «Ростов» Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.

Общество В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Общество Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Шоу-бизнес Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки» Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Волейбол Женская сборная РФ по волейболу завоевала «бронзу» Кубка мира Перед последним днем соревнований россиянки обеспечили себе место в тройке призеров и сохраняли шансы на «серебро» — для этого нужно было выиграть игру против сборной Бразилии с большим перевесом, однако бразильянки (прибывшие на турнир сильнейшим составом) выиграли со счетом 3:1. Победителями кубка стали китаянки, на втором месте — сборная США.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1% По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.

Здоровье Латвия спивающаяся. Почему в республике растет потребление алкоголя В прошлом году в Латвии продолжало расти зарегистрированное потребление спиртного на душу населения.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.