Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
Музыка
Оппозиция решила превратить митинг в концерт
Ридус вчера в 14:33
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11
Политика
Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
РИА Новости 05:45
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Интернет
Запланированное разочарование. Microsoft выпустит следующее крупное обновление Windows в середине недели
Компания Microsoft вовсю готовится выпустить следующее крупное полугодовое обновление своей операционной системы.
iXBT.com 06:06
Политика
Порошенко встревожился из-за отставки Волкера
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру вчера в 04:28
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол
Агент Варга: «Кристал Пэлас» может вновь сделать предложение по Чалову
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал неугасающий интерес «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Чемпионат вчера в 23:14
Финансы
Официальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 26 сентября в 06:04
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки 22 раза нарушили перемирие в ДНР
ИА Новороссия 27 сентября в 03:20
Футбол
Гвардиола: хочу вновь попытаться выиграть Премьер-лигу
Чемпионат вчера в 22:01
Авто
Mitsubishi продемонстрировал новые Pajero Sport и ASX для России
Японский автопроизводитель Mitsubishi продемонстрировал новые Pajero Sport и ASX для рынка России.
UfacityNews.ru вчера в 16:50
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Авто
В Сети опубликованы изображения Kia Sorento нового поколения
Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.
SpeedMe 26 сентября в 13:51
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Обнаружение мавзолея, как отмечают ученые, позволит подробнее изучить погребальные ритуалы эпохи викингов, которые, как оказалось, являются гораздо более разнообразными, чем это представлялось ранее.
Planet Today 27 сентября в 15:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон высказались о следующем поединке
Первый номер рейтинга легковесов UFC Тони Фергюсон, являющийся лидером претендентской гонки, намекнул на то, что скоро будет анонсирован его следующий бой.
FightTime.ru 02:24
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
Корабли Северного флота вернулись из длительного арктического похода
Корабли Северного флота вышли в поход 5 августа. За два месяца они провели 10 масштабных учений на всей трассе Северного морского пути.
Экономика сегодня 05:18