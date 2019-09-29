Финансы
АБНВ России существенно вырос средний срок ипотеки
В 2019 году средний срок, на который россияне оформляли ипотечный кредит, составил 17 лет. При этом в 2018 году средний срок ипотеки равнялся 14 годам.
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Исследование: Россияне за восемь месяцев взяли на 13,5% меньше ипотечных кредитов
ПРАЙМ28 сентября в 20:15
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Происшествия
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс вчера в 23:09
Происшествия
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»
В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Наука
Нервозные движения могут стимулировать мозг для работы
Сосредоточиваясь на работе, люди совершают массу «нервозных» движений: вертят в руке карандаш, барабанят пальцами по столу, качают ногой и так далее.
Naked Science 04:18
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Армия и оружие
С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»
С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
Известия 08:20
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.
Известия вчера в 17:02
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Музыка
Соловьев ответил на критику от Гребенщикова
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Футбол
Мамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Спорт-Экспресс 08:34
Политика
ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Происшествия
Устинову смягчили наказание до года условно
Вести.Ru 06:14
Здоровье
Члены пензенского правительства будут привиты от гриппа
Для доказательства безопасность вакцинирования, Иван Белозерцев дал поручение привить сначала представителей власти и, в частности, членов областного правительства.
The Penza Post 03:21
Здоровье
Киев намерен сократить уровень смертности в стране на 5%
Кабинет министров Украины в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте Верховной рады в понедельник, поставил цель сократить уровень смертности в стране на 5%, а также на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни.
ИА Новороссия 08:04
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43