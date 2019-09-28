Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Исследование: Россияне за восемь месяцев взяли на 13,5% меньше ипотечных кредитов
ПРАЙМ28 сентября в 20:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru 28 сентября в 22:58
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат 28 сентября в 09:26
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Политика
В Париже сегодня пройдет прощание с бывшим президентом Жаком Шираком
Эхо Москвы вчера в 02:30
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM вчера в 10:42
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru вчера в 09:44
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 20:51
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Наука
Описан новый класс химических соединений для создания солнечных батарей
Индикатор вчера в 06:02
Политика
В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM 28 сентября в 16:23
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 20:37
Космос
В СМИ обсуждают новую дату конца света
В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru вчера в 15:00
Происшествия
При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки
Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.
ТАСС вчера в 22:31
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Футбол
«Милан» показал худший старт за 81 год
Итальчнский "Милан" проиграл четыре из первых шести матчей в национальном чемпионате, такого с клубом не случалось с сезона-1938/39.
Газета.Ru вчера в 19:04
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Экономика
Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы
Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51