Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 27 сентября в 04:50
Футбол
Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»
Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Наука
Городской шум защитил сверчков от паразитов
N+1 вчера в 13:48
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Политика
Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
Отправка экипажа плавбазы «Петр Житников» во Владивосток продолжается
В настоящее время продолжается отправка эвакуированных рыбаков горящей плавбазы "Петр Житников" чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" по маршруту Южно-Курильск — Владивосток.
Сахалин.Инфо 27 сентября в 05:13
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК 14:22
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня в Монте-Карло ошарашила всех мужчин
«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.
Bimru.ru вчера в 11:46
Политика
Госдеп активизировал расследование о служебной переписке Клинтон
Газета The Washington Post сообщила о том, что администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем Соединенных Штатов и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки.
Страна Советов on-line 07:20
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Футбол
«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс 05:00
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Футбол
«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»
Российский хавбек забил «МЮ» в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за «Арсенал» 105 матчей, в которых забил 23 мяча.
Матч ТВ 18:27
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Футбол
Джикия, Мирзов и Гулиев пообщались с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга»
RT на русском 11:47
Спорт
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
RT на русском 17:42
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
Lenta.ru вчера в 04:53
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Армия и оружие
Генерал рассказал о возможностях экипировки «Ратник»
РИА Новости 17:13
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Крым 24 07:57