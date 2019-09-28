Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
RT на русском 03:52
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Латвия спивающаяся. Почему в республике растет потребление алкоголя
В прошлом году в Латвии продолжало расти зарегистрированное потребление спиртного на душу населения.
BaltNews.lv вчера в 15:00
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 27 сентября в 19:13
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк
Известный телеведущий программ о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 27 сентября в 11:38
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Игры
Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
3DNews 04:05
Политика
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Хоккей
«Флорида» в гостях обыграла «Тампу», Бобровский оформил шат-аут
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Победный буллит забросил форвард «Флориды» Винсент Трочек.
Чемпионат вчера в 21:53
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Глава МИД Армении отправится на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 30 сентября посетит с рабочим визитом Францию для участия в церемонии прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком в церкви Сен-Сюльпис в Париже, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Sputnik Армения вчера в 14:08
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Космос
Илон Маск анонсировал полет корабля Starship до конца осени
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Кино
LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel
Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 03:41
Общество
В МЧС рассказали, как будут наказывать за курение на балконе
В России с 1 октября вступят в силу новые правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах, в том числе зажигать свечи, жарить шашлыки и курить.
Клопс 27 сентября в 01:31
Футбол
Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»
28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
REGNUM вчера в 17:03
Музыка
Видео: Борис Гребенщиков представил новую песню
Вечером в субботу, 28 сентября, музыкант Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Вечерний М". Запись исполнения композиции от лидера "Аквариума" опубликована на его официальном YouTube-канале.
Piter.tv вчера в 14:29
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Выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар» поддержали в Минкульте
News.ru 26 сентября в 11:25
Шоу-бизнес
Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
На ночь глядя Анастасия Волочкова до смерти перепугала россиян.
Утро.ru 27 сентября в 14:50
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Киберспорт
Virtus.Pro анонсировали обновленный состав
Организация Virtus.Pro анонсировала обновленный состав по Dota 2. К коллективу присоединились Роман 'Resolut1on' Фоминок и Егор 'epileptick1d' Григоренко.
Dota2.ru вчера в 09:05
Футбол
Болельщики «Вест Хэма» называют Ярмоленко «советским Салахом»
Болельщики «Вест Хэма» высоко оценили игру полузащитника Андрея Ярмоленко в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута» (2:2). Украинец в этой игре отметился голом.
Спорт-Экспресс 04:36
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время вчера в 03:30