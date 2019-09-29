Финансы

REGNUMREGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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На рынке ипотечного кредитования началась стагнация

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Телеканал 360°вчера в 21:01

В России вырос срок ипотеки

URA.Ru27 сентября в 22:25

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

Известия27 сентября в 20:27
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
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Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
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Происшествия

В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

Популярный в Саудовской Аравии генерал Абдель Азиз аль-Фагм, который долгие годы являлся личным телохранителем короля Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, был убит в доме своего друга в городе Джедда.
Российская газета 05:33
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала подписчикам снимок без макияжа

Анфиса Чехова не стесняется своей естественной красоты, в связи с чем смело показала подписчикам снимок без макияжа.
OAnews 15:00
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Автоспорт

В Ferrari назвали причину схода Феттеля

Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
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Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже

Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Политика

Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели 07:27
Футбол

Жена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»

Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.
REGNUM 02:32
Политика

В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Футбол

«Краснодар» уверенно обыграл «Арсенал»

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Общество

Большую дагестанскую свадьбу отметят в Дербенте

Мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная и многонациональная свадьба в истории.
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Здоровье

Что поможет снизить уровень сахара в крови, рассказали врачи

Врачи рассказали, что снизить уровень сахара в крови помогут обычные продукты.
ГлавУфа 27 сентября в 08:07
Театры

Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет

За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Общество

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети

Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.
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Наука

Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Виктория Боня в Монте-Карло ошарашила всех мужчин

«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.
Bimru.ru вчера в 11:46
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service вчера в 01:27
Наука

Как выглядят новорожденные тигрята

Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.
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